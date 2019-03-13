M.K. Perker 13 Mart 2019

SON HABERLER
Model Didem Soydan’a ‘terör’ soruşturmasından takipsizlik
Cumartesi Anneleri’ne destek verdiği sosyal medyada paylaşımından dolayı ‘örgüt propagandası’ndan soruşturma açılan model Didem Soydan’a takipsizlik kararı verildi.
Furkan Kocaman’ın katil zanlısı tutuklandı: İHD bir yıldır kayıp diye arıyormuş
Polonya’nın Wroclaw kentinde öldürülen Furkan Kocaman’ın katil zanlısı Muhammed Emektar tutuklandı. Emektar, bir yıldır ailesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından kayıp diye aranıyormuş.
Gloria Jean’s ve Hacı Sayid Baklavaları’ndan konkordato ilanı
Türkiye’nin tanınmış markalarından Hacı Sayid Baklavaları ve kahve zinciri Gloria Jean’s konkordato ilan etti.
Papa’nın eski ekonomi bakanına çocuk tacizi nedeniyle altı yıl hapis cezası
Vatikan’ın eski ekonomi bakanı olan Avustralyalı Kardinal George Pell ülkesinde iki erkek çocuğa cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bu kez konu Venezüela: ABD dışişleri yine ‘Türkiye’ye yaptırım’ dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Venezüela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Ankara’nın Caracas’le ilişkilerine ‘mali yaptırımlar’ bağlamında baktıklarını söyledi.