M.K Perker 13 Kasım 2020

SON HABERLER
Laiklik neden çok önemli ve zor bir konu?
Kraliçe, kilisedeki bir ayinin ardından eline mikrofon alıp “Dur ben de bir ilahi söyleyeyim size” demedi. Mesele bu.
Podcast | Bir ‘gösteri düzenleme’ hakkımız vardı…
Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berke Özenç, toplantı gösteri yürüyüşlerine fiili müdahalelerden dolayı yaratılan caydırıcı etki sonucunda sosyal medyada görüşlerini ifade etme tercihinin arttığını söyledi, valilere tanınan yetkinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.
Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi
‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ davasında Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.
Erdoğan: Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde sigara içmenin ekstra risk oluşturduğunu ifade ederek uyarıda bulundu. Erdoğan, uyarısına içki tüketimini eklemeyi de ihmal etmedi: “Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım.”
‘Aldatıyordu’ diyen katil kocaya savcıdan: Ancak boşanma davasına konu olabilir
Şiddet gördüğü için evden ayrılan eşini öldüren sonra da “Aldatıyordu” bahanesini kullanarak kendini savunan kocaya yanıtı savcı verdi. İddianamede söz konusu beyanların ancak bir boşanma davasına konu olabileceği belirtildi.