Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 13 Kasım 2020

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Podcast | Bir ‘gösteri düzenleme’ hakkımız vardı…

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berke Özenç, toplantı gösteri yürüyüşlerine fiili müdahalelerden dolayı yaratılan caydırıcı etki sonucunda sosyal medyada görüşlerini ifade etme tercihinin arttığını söyledi, valilere tanınan yetkinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

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