M. K. Perker 13 Kasım 2019

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Aktif Bank genel müdürü: Passolig’den yılda 20 milyon lira kazanıyoruz
Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passolig’den yılda 20 milyon lira kazandıklarını açıkladı.
Fransa 11 IŞİD şüphelisini Türkiye’den geri alacak
Fransa, Türkiye’deki 11 IŞİD şüphelisini geri alacağını açıkladı.
İmamoğlu, yeni tasarıyı değerlendirdi: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğazdaki kıyıların hükümetin kontrolüne geçmesine dair kanun tasarısını “Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır” sözleriyle yorumladı.
CHP’li vekil, ‘Ölmek üzere’ dediği Ergene’nin suyuyla komisyona geldi: Koklayın bakalım
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe toplantısına Ergene Nehri’nden aldığı iki su örneğini getirip isyan etti: “Hani Ergene’yi temizlemek çocuk oyuncağıydı, bir koklayın bakalım.”
Yüzde 40’a yakın düşüş: Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek karı 1 milyar lira
Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net kârı yüzde 39.2 düşüşle 1 milyar 30 milyon liraya geriledi. Karın azalmasında net faiz gelirlerindeki düşüş ve artan ticari zararın da etkisi olduğu belirtildi.