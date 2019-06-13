M. K. Perker 13 Haziran 2019

SON HABERLER
Assange’ın ABD’ye iade talebi Britanya hükümeti tarafından onaylandı
Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onaylayan belgeyi imzaladı.
Trump’tan Moskova’ya karşı yeni hamle: Polonya’ya bin asker konuşlandırılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya Polonya’ya bin ABD askeri göndereceği taahhüdünde bulundu.
Çavuşoğlu’ndan Shanahan mektubuna: Kimse Türkiye’ye ultimatom veremez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini aldığını ve bunların Türkiye’ye konuşlanacağını belirterek, Türkiye’nin mektuplarla, aldığı kararlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.
Dışişleri’ne göre İdlib’de ateşkes sağlanmadı: Rusya’nın baskı kurması lazım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus haber ajanslarında yer alan İdlib’de ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen ateşkesin sağlanamadığını söyledi.
Bergama’daki tesiste içkiyi yasaklayan AKP’li belediyeye piknikli protesto
İzmir’in Bergama ilçesindeki içki satışını ve tüketiminin yasaklayan AKP’li belediye protesto edildi. Bergama’da belediye 31 Mart’taki seçimlerde CHP’den AKP’ye geçmişti.