M. K. Perker 13 Eylül 2019

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Demirtaş: PKK, Diyarbakır HDP önündeki ailelerin çağrısına cevap vermeli
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır binası önünde oturan ailelere ilişkin, “Sadece HDP önündeki anneleri değil, eli yüreğinde bekleyen tüm anneleri sevindirecek, ülkeye demokrasiyi ve barışı getirecek girişimlerin önünü açalım” dedi. Demirtaş, ‘PKK’nın bu ailelerin çağrısına derhal cevap vermesinin talep edilmesini, barışı savunmak ve barışın sağlanması için çabaların yoğunlaştırılmasını, TBMM içinden ve dışından katılımlarla acilen bir komisyon kurulmasını’ ve ‘Öcalan’ın bu konuda devreye girmesinin sağlanmasını’ önerdi.
‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan AKP’li Turan’a: Boyundan büyük işlere karışma
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ‘bir ağabey olarak’ tavsiye vererek, “Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur” dedi.
Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili Kulp belediye başkanı da gözaltına alındı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A’nnı ardından HDP Kulp Belediye Başkanı M.F.T. de gözaltına alındı.
Temmuz ayında cari denge 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi
Bir önceki yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.
Yeni sezon başlarken; şehir, sanat ve insan
Kısa ya da uzun süreli tatillerden şehre dönüldü. Uzun bir ayrılıktan sonra şehre dönerken, sanatın sarıp sarmalayan sıcaklığına hazır olmak gerek.