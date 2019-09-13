M. K. Perker 13 Eylül 2019

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır binası önünde oturan ailelere ilişkin, “Sadece HDP önündeki anneleri değil, eli yüreğinde bekleyen tüm anneleri sevindirecek, ülkeye demokrasiyi ve barışı getirecek girişimlerin önünü açalım” dedi. Demirtaş, ‘PKK’nın bu ailelerin çağrısına derhal cevap vermesinin talep edilmesini, barışı savunmak ve barışın sağlanması için çabaların yoğunlaştırılmasını, TBMM içinden ve dışından katılımlarla acilen bir komisyon kurulmasını’ ve ‘Öcalan’ın bu konuda devreye girmesinin sağlanmasını’ önerdi.