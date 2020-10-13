M.K. Perker 13 Ekim 2020

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Üyesi değiştirilen mahkemeden, KHK’lı hukukçular için birbirine zıt iki karar
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen iki hukukçu için 20 gün içinde birbirine zıt karar verdi. İlk kararda hukukçuların avukatlık yapabileceğine hükmeden Daire, üye hakimin görev yerinin değiştirilmesinden sonra verdiği ikinci kararında ‘yapılamaz’ dedi.
Türk ürünlerine Kuzey Afrika’da da ‘gayriresmi boykot’
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir yıldan uzun süredir ‘gayriresmi boykot’unu aşmaya çalışan Türkiye’deki ihracatçılar, şimdi de Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta sorun yaşamaya başladı.
Soylu, CHP’nin tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili sorularını ‘geçiştirdi’
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tutuklu ve hükümlü belediye başkanlarını konu alan soru önergesine yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detaylı bilgi vermeden “Genelgeler çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.
‘Kobani’ soruşturması: Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı
Eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.
Bahçeli, erken seçim için ‘hezeyan’ deyip ‘cumhur ittifakı’yla kutlu yarınlar vadetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.