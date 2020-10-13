M.K. Perker 13 Ekim 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.