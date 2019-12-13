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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 13 Aralık 2019

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Doğa Koleji: Devir işlemlerinin son aşamasına gelindi

Maaşları bir süredir ödenmeyen öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir” dedi.

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