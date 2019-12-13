M. K. Perker 13 Aralık 2019

Maaşları bir süredir ödenmeyen öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir” dedi.