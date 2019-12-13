M. K. Perker 13 Aralık 2019

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Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni duyurdu: Parlamenter sistemi savunuyoruz
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin kuruluşunu açıklıyor.
Pegasus, Türkiye’de BM sözleşmesini imzalayan ilk havayolu şirketi oldu
Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler (BM) ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu.
Albayrak: Kamu bankaları bu ay faiz oranını tek haneye düşürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini söyledi.
Asgari ücretten fazla: ‘Saray’ 2018’de dakikada 1794 lira harcamış
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 2018 yılında her 1 dakikada 1794 lira harcadığı ortaya çıktı. Bu rakam aynı yıldaki 1603 liralık asgari ücretin üzerinde.
Doğa Koleji: Devir işlemlerinin son aşamasına gelindi
Maaşları bir süredir ödenmeyen öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir” dedi.