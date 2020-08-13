M.K Perker 13 Ağustos 2020

SON HABERLER
Döviz çekenden işlem ücreti alınacak
Döviz nakit çekiminin, Merkez Bankası (MB) tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başladı.
Çin’de donmuş tavuk kanadında ‘corona’
Çin’in güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti, Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Moody’s: Liranın dibi görmesi bankaların notu için olumsuz
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk lirasının dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.
İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’
Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun, diyalog ve müzakereden geçtiğini belirterek, “Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir” dedi.