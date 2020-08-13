Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 13 Ağustos 2020

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Döviz çekenden işlem ücreti alınacak

Döviz nakit çekiminin, Merkez Bankası (MB) tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

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