M. K. Perker 12 Temmuz 2019

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MOBİSAD eski başkanı iki şirketi için konkordato istedi
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) eski başkanı Murat Dursun, iki şirketi için konkordato istedi.
Türkiye ve Suriye’den 60 gazeteci, Techcamp’te sektör sorunlarına çare aradı
Türkiye ve Suriye’den gazeteciler ve sivil toplum çalışanları Techcamp İstanbul’da dijitalleşmeyle ve dönüşen siyaset sahnesiyle birlikte ‘bilgiye ulaşırken’ ve ‘Ortadoğu’da gazetecilik yaparken’ karşılaştıkları sorunlara çözümler bulmaya çalıştı.
‘Pucca’ya uyuşturucuyu özendirme suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği” iddiasıyla yargılanan ‘Pucca’ lakaplı Pınar Karagöz, beş yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.
Volkswagen: Fabrikayla ilgili nihai karar henüz alınmadı
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Denetim Kurulu sözcüsü Bulgaristan veya Türkiye’de olabileceğine ilişkin haberler çıkan yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.
Çavuşoğlu: AB aleyhimize adım atarsa karşılığını veririz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye aleyhine atacağı adımların ‘ters tepeceğini’ söyledi.