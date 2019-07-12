M. K. Perker 12 Temmuz 2019

Türkiye ve Suriye’den gazeteciler ve sivil toplum çalışanları Techcamp İstanbul’da dijitalleşmeyle ve dönüşen siyaset sahnesiyle birlikte ‘bilgiye ulaşırken’ ve ‘Ortadoğu’da gazetecilik yaparken’ karşılaştıkları sorunlara çözümler bulmaya çalıştı.