M. K. Perker 12 Şubat 2020

SON HABERLER
Adalet bakanı: Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker için “Kimse ‘Suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var” dedi.
Dışişleri sözcüsü: Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, “Jeffrey, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı” dedi.
Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu” dedi.
Ceren’in katiline cezanın gerekçeli kararı: Uslanmaz kişiliği var
Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.
Ulaştırma bakanı: Pilot, uçağı kontrol etmede aciz kalmış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.