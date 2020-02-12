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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 12 Şubat 2020

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Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu” dedi.

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