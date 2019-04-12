M.K. Perker 12 Nisan 2019

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İmamoğlu: AKP ve MHP üye göndermeyerek Maltepe’deki sayımı yavaşlatıyor
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Periscope yayını aracılığıyla yaptığı açıklamada AKP ve MHP’nin Maltepe’de sayımı yavaşlatmak için üye göndermediğini söyledi.
CHP’li Öztrak: YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskısı var
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonucu hala açıklamamasını ‘iktidarın çok ciddi baskısı’na bağladı.
Denizli Honaz’da yeniden seçim kararı: Gerekçe ‘kısıtlı seçmen’
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 8 oyla kazandığı Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Dolar/TL ‘ekonomi dışı’ şoklarla 6.20-6.30 seviyelerini yıl sonu gelmeden de görebilir
Dolar/TL, ekonomik kırılganlıkların yanı sıra İstanbul seçimine ilişkin belirsizlik ve S-400 gerilimi gibi ‘ekonomi dışı’ unsurların yarattığı şok etkisiyle 6.20-6.30 düzeylerini yıl sonu gelmeden de görebilir.
Kulis: ABD’de ‘reformlar’ı anlatan Albayrak kimseyi ikna edemedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da yabancı yatırımcılara ekonomik reform planı hakkında ikna edici pek ayrıntı sunamazken, yatırımcıları da Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadı.