Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 12 Mayıs 2020

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Beş ülkeden Türkiye’ye Libya kınaması

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa, Libya’daki taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Libya’daki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’yi kınadı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...