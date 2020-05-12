M.K. Perker 12 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Çay üreticilerine 19 Mayıs gecesinden itibaren seyahat izni
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 30 bin 911’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Beş ülkeden Türkiye’ye Libya kınaması
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa, Libya’daki taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Libya’daki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’yi kınadı.
MAK Araştırma: AKP yüzde 37.4, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.7
MAK Araştırma Danışmanlık Değerlendirme şirketinin yaptığı ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 37.4, MHP ise yüzde 10.7 oy alıyor.