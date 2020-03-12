M.K. Perker 12 Mart 2020

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kadınların sesinin daha yüksek çıkması için bir adım atmak istediğini belirterek, “Bu topraklarda anaerkil düzen egemendi. Afrodit’lerin, Kibele’lerin torunuyuz. Özümüze dönmeliyiz” diyor. Yeşilçay’la ağırlıklı olarak kadın temasını işleyen ‘Avrat Otu’ sergisinin açılışı öncesinde konuştuk…