M.K. Perker 12 Mart 2020

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Emine Bulut’un çığlığını duyup resim sergisi açmaya karar veren Yeşilçay’dan ‘Avrat Otu’
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kadınların sesinin daha yüksek çıkması için bir adım atmak istediğini belirterek, “Bu topraklarda anaerkil düzen egemendi. Afrodit’lerin, Kibele’lerin torunuyuz. Özümüze dönmeliyiz” diyor. Yeşilçay’la ağırlıklı olarak kadın temasını işleyen ‘Avrat Otu’ sergisinin açılışı öncesinde konuştuk…
Twitter’dan ‘corona’ önlemi: Bütün çalışanlarını eve gönderdi
Twitter corona virüsünün yayılmasını önleme kapsamında tüm dünyadaki personelinin evden çalışmasına karar verdi.
Abdullah Cömert davasında sanık polisin cezası onandı, hükmen tutuklandı
Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in ölümüne ilişkin davada ceza alan sanık polis tutuklandı.
MEB ‘corona’ nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) iptal edildi.
Darülaceze 14 gün ziyaret kapatıldı, çıkışlara izin yok
İstanbul’da bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu Darülaceze, 14 gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacak.