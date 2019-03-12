Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 12 Mart 2019

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Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]

Cezayir’de halkın zaferi: Buteflika aday olmuyor

Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen Cezayirliler, 1999’dan beri ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez aday olmayacağını açıklamasının ardından bu kez kutlama için sokağa döküldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...