M.K. Perker 12 Mart 2019

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Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı
Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]
TCDD’nin Çorlu raporunda eksiklikler bir bir anlatıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Tekirdağ’da 25 kişinin can verdiği kazaya ilişkin hazırladığı raporda, facianın nedenleri yedi maddede anlattı.
MHP’li aday dindar olduğu kadar küfürbaz: Rabbin izniyle bunların anasını belleyeceğiz
MHP’nin Adana’nın Kozan ilçesinden belediye başkan adayı Nihat Atlı, “Bunların anasını belleyeceğiz” dedi.
Yıldırım’ın ‘gönlü razı değil’: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, partisinin beka sorununu öne çıkaran seçim kampanyasına rağmen, “Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım… Benim gönlüm razı değil buna” dedi.
Cezayir’de halkın zaferi: Buteflika aday olmuyor
Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen Cezayirliler, 1999’dan beri ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez aday olmayacağını açıklamasının ardından bu kez kutlama için sokağa döküldü.