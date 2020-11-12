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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 12 Kasım 2020

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Prof. Ceyhan: 140 milyon civarında aşı olmadan maskeler çıkmayacak

‘Corona’ aşısyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından salgının biteceğine dair umutlar artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Nüfusun yüzde 60’ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak” diyerek uyardı.

‘Süt banyosu’ sanıkları tahliye edildi

Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından tutuklanan Emre Sayar (23) ile Uğur Turgut (31), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

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