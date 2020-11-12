M.K Perker 12 Kasım 2020

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Doktor: Virüsün yakınlarımıza bulaşmasından çekiniyoruz
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Osman Özüdoğru, sağlık personelinin virüsün kendilerinden ziyade yakınlarına bulaşmasından çekindiklerini ifade etti.
Prof. Ceyhan: 140 milyon civarında aşı olmadan maskeler çıkmayacak
‘Corona’ aşısyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından salgının biteceğine dair umutlar artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Nüfusun yüzde 60’ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak” diyerek uyardı.
‘Süt banyosu’ sanıkları tahliye edildi
Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından tutuklanan Emre Sayar (23) ile Uğur Turgut (31), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
Rusya: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek; ateşkes İHA’larla denetlenecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a girmeyeceğini ifade etti.
Kamu-Sen: Ekim ayı tek kişi yoksulluk sınırı 3 bin 743 lira
Türkiye Kamu-Sen, ekim ayı çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 3 bin 743 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 7 bin 625 lira olarak hesapladı.