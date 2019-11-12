M. K. Perker 12 Kasım 2019

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İktidarın Atatürk kompleksi
Atatürk’ün halkın düşünce ve duygu dünyasında yeniden vücut buluşu, siyasal İslamcı iktidarın tarihsel bir yenilgi hissiyatı yaşamasına neden olmaktadır. Bunun adı ‘Atatürk kompleksi’dir.
Almanya: Türkiye’nin iade edeceği kişi IŞİD’li değil
Almanya hükümeti, Türkiye’nin bugün iade edileceğini duyurduğu Alman uyruklu kişinin ‘IŞİD’li olmadığını’ öne sürdü.
AB, Türkiye’ye sondaj yaptırımında anlaştı; kime uygulanacağını açıklamadı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Türkiye’ye Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden dolayı seyahat yasakları ve mal varlığının dondurulmasını kapsayan ekonomik yaptırımlar getirme konusunda bugün anlaşmaya vardı, ancak bu yaptırımların kimlere uygulanacağının, daha sonra açıklanacağı bildirildi.
İpekyolu’nun eş belediye başkanları tutuklandı
Van’da, ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt (eş başkan), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çevre ve şehircilik bakanı: Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepkisine yol açan Boğaziçi Kanunu’na ilişkin yaptğı konuşmada, “Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır” dedi.