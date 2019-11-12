Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 12 Kasım 2019

SON HABERLER

İktidarın Atatürk kompleksi

Atatürk’ün halkın düşünce ve duygu dünyasında yeniden vücut buluşu, siyasal İslamcı iktidarın tarihsel bir yenilgi hissiyatı yaşamasına neden olmaktadır. Bunun adı ‘Atatürk kompleksi’dir.

İpekyolu’nun eş belediye başkanları tutuklandı

Van’da, ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt (eş başkan), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...