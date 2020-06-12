M.K. Perker 12 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | TÜBİTAK, Japon yapımı favipiravirden sentez ilaç üretti
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 7.5 milyonu aştı
Dünyadan corona haberleri…
Yolları Türkiye’den geçen İranlılar
İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.
CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını belirterek, “Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın istedik” dedi.
Son 24 saat: 987 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1021 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1021 kişi iyileşti.