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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 12 Haziran 2020

SON HABERLER

Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını belirterek, “Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın istedik” dedi.

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