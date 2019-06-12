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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 12 Haziran 2019

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Küçükkaya: Sorular daha hazır değil, Binali Yıldırım da soruları istemedi

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşamki NTV canlı yayınında, önümüzdeki pazar akşamı yapılacak ortak canlı yayın tartışmasındaki soruların Binali Yıldırım tarafından ‘önceden görüşülmesini istediği’ şeklindeki sözlerine, hem Binali Yıldırım’dan hem de canlı tartışmayı yönetecek İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi.

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