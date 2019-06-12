M. K. Perker 12 Haziran 2019

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Küçükkaya: Sorular daha hazır değil, Binali Yıldırım da soruları istemedi
‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşamki NTV canlı yayınında, önümüzdeki pazar akşamı yapılacak ortak canlı yayın tartışmasındaki soruların Binali Yıldırım tarafından ‘önceden görüşülmesini istediği’ şeklindeki sözlerine, hem Binali Yıldırım’dan hem de canlı tartışmayı yönetecek İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi.
Türkiye, Euro 2020 elemelerinde İzlanda’ya yenildi: 2-1
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 yenildi.
Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna henüz yanıt yazmadı
ABD Savunma Bakaı Vekili Partick Shanahan, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılması konusunun sürekli güncellenen bir sorun haline geldiğini söyledi.
Katarlılar 4.6 milyar liralık yatırımını Türkiye’den çekti
Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiği bildirildi.
Köprü geçiş cezalarına af, hurda araca 5 bin lira ek ÖTV indirimi
Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını öngören yasa yayınlandı. 1’inci köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi de hükme bağlandı.