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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 12 Eylül 2019

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Bir 12 Eylül dramı: Annesi, mezarını çiçeklerle donatamadan öldü

Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.

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