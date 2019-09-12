M. K. Perker 12 Eylül 2019

Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.