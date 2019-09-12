M. K. Perker 12 Eylül 2019

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Bir 12 Eylül dramı: Annesi, mezarını çiçeklerle donatamadan öldü
Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.
‘Merkez’ faizi 325 baz puan indirdi: Beklenti 250 baz puandı
Merkez Bankası, politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekti.
Mezunlardan ‘simit’ açıklaması: Karalama kampanyası, Maarif sıradanlaştırılamaz
Kadıköy Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji mezunları, okula yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılmasından sonra çıkan tartışmalara yönelik açıklama yaptı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Bahçeli, ‘Susamam’a sessiz kalmadı: Yazacak başka şey mi bulamadılar?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda ismin bir araya gelerek hazırladığı ‘Susamam’ isimli rap şarkısını eleştirdi.