M.K. Perker 12 Ekim 2020

SON HABERLER
Oruç Reis Doğu Akdeniz’de 22 Ekim’e kadar çalışacak
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
Koca ‘Semptomsuz kaç kişi var’ sorusunu yanıtladı: HES’te dört katı oranında var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19’la ilgili bütün bilgilerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kayıtlı olduğunu söyledi.
Temmuzda işsizlik oranı yüzde 13.4
Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 13.4 oldu
Sivil toplumdan ‘gıda’ tasarısına tepki: Sübjektif ve özensiz; sansür riski var
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, parlamentoda görüşülen ve gıda konularında uzman olmadan yanıltıcı bilgi verenlere ceza öngören yasa tasarısına “Yanıltıcı yayın tanımı çok geniş ve belirsiz” açıklamasıyla tepki gösterdi. Düzenlemenin ‘subjekif’ ve ‘özensiz’ hazırlandığını savundu.
‘Corona’, 20 derece karanlık laboratuvar ortamında 28 gün canlı kalabiliyor
Avustralyalı araştırmacılar Covid-19’a sebep olan virüsün paraların üzerinde, camda ve paslanmaz çelikte 28 güne kadar kalabileceğini belirterek virüsle mücadelede temizliğin ve el yıkamanın önemini vurguladı. Ancak araştırmaya itirazlar var.