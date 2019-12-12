M. K. Perker 12 Aralık 2019

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Türkiye ‘risk sigortası’ işlemlerinde 44 milyar dolarla dünyada ikinci
Çin, Türkiye ve Brezilya’nın, ‘risk sigortası’ olarak da bilinen kredi temerrüt takası (CDS) işlemlerinde toplamda 134 milyar dolarla zirveye çıkan ülkeler oldu. Türkiye 44 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.
‘Kalemini kır, satma’ diyen Sedat Simavi adına verilen ödüller sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sponsorluğunu diken.com.tr.nin üstlendiği törende dokuz dalda ödül verildi.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde haciz işlemi yapıldı
Bir süredir gündemde olan İstanbul Şehir Üniversitesi hacizlik oldu. Promosyon ürünleri üreten bir şirket, ödemesini alamayınca icra müdürlüğüne başvurdu. Üniversitenin merkezinde dün haciz işlemi yapıldı.
395 okul servisi trafikten men edildi, 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı
İçişleri Bakanlığı okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması kapsamındaki denetimlerde uygunsuz bulunan 395 okul servisinin trafikten men edildiğini, 235 işyeri hakkında ise idari işlem yapıldığını açıkladı.
İddia: Batık kredi yorumu yapan bankacının işine ‘Ankara’nın isteğiyle’ son verildi
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’deki toplantısına katılan bir bankanın genel müdür yardımcısının, burada ‘batık’ kredilerle ilgili olumsuz yorum yapması üzerine ‘Hazine yetkililerinin talimatıyla’ görevinden alındığı öne sürüldü.