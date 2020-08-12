Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 12 Ağustos 2020

SON HABERLER

Bahçeli: Seçim 2023’te yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarının mahsurlu olduğunu, seçimlerin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını söyledi.

Akar: Yunanistan’ın yaklaşımı boş hayal, buna rağmen diyalog diyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanını belirleyen anlaşmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bölgedeki sorunların çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek, yaşanan sorunlarda siyasi çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...