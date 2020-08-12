M.K Perker 12 Ağustos 2020

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Netflix servetlerine servet kattı: 2020’nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu
Forbes dergisinin 2020’nin en çok kazanan erkek oyuncuları listesinin başında geçen yıl olduğu gibi Dwayne ‘the Rock’ Johnson yer aldı.
Vietnam’da kedi ticaretinin korkunç yüzü: Binlercesi eti için işkenceyle öldürülüyor
Vietnam’da her yıl bir milyondan fazla kedinin acımasız koşullarda tutulup gizlice satılarak eti için öldürüldüğü ortaya çıktı.
Bahçeli: Seçim 2023’te yapılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarının mahsurlu olduğunu, seçimlerin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını söyledi.
Twitter’da yeni özellik: Paylaşıma kimin yorum yapacağı seçilebilecek
Twitter, atılan tweet’lere cevap verebilecek kişileri belirlemeyi sağlayan yeni özelliği tüm kullanıcılara sundu.
Akar: Yunanistan’ın yaklaşımı boş hayal, buna rağmen diyalog diyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanını belirleyen anlaşmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bölgedeki sorunların çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek, yaşanan sorunlarda siyasi çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini söyledi.