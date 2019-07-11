Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 11 Temmuz 2019

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Afrin’de patlama: 11 ölü, 35 yaralı

Suriye’nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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