M. K. Perker 11 Temmuz 2019

SON HABERLER
Bloomberg: Erdoğan yenilginin ardından ‘el yükseltti’
Bloomberg’de yer alan bir yazıda ekonomik kriz ve seçim yenilgisine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seçmenlerin aynısından bir doz daha’ istediğine karar verdiği değerlendirmesi yapıldı.
AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı
Avrupa Birliği (AB), hazırladığı taslak metine göre Kıbrıs’ta ‘yasadışı’ sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması hakkındaki müzakereler ile üst düzey diyalogu askıya alacak ve 2020 yılında Türkiye’ye yapacağı mali yardımı azaltacak.
Afrin’de patlama: 11 ölü, 35 yaralı
Suriye’nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İran, Britanyalı petrol tankerini durdurmaya çalıştığı iddiasını yalanladı
Britanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda görev yapan petrol tankeri ‘British Heritage’ın, İran’a ait üç deniz aracı tarafından durdurulmaya çalışıldığını açıkladı. İran ise iddiaları reddetti.
İşsizlik haziran ayında 4.4 milyonla rekor kırdı; açık iş sayısı da yüzde 28 azaldı
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814’e yükseldi.