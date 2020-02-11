M. K. Perker 11 Şubat 2020

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Bahçeli: Türk milleti Şam’a girmeyi şimdiden planlamalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad” dedi.
Reuters: İdlib için Ankara’ya gelen Rus heyet mutabakat sağlanamadan ayrıldı
Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişini ele almak için Türkiye’de bulunan Rus heyet, bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların nasıl durdurulacağı konusunda mutabakat sağlanamadan Ankara’dan ayrıldı.
Galatasaray’a kayyım atanmasıyla ilgili dava reddedildi
Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakim müdahalesiyle kayyım atanmasına ilişkin başvurusu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Suriye, Halep-Şam otoyolunda kontrolü tekrar sağladı
Suriye hükümet güçleri 2012 yılından bu yana ilk defa ülkenin iki büyük kenti Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan otoyolun tamamının kontrolünü ele geçirdi.
Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup eşini öldürtmüş
Muğla’da Hasan Balaban adlı şahsın boşanma davası açtığı eşi ve sevgilisinin tuttuğu kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.