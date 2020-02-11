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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 11 Şubat 2020

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Bahçeli: Türk milleti Şam’a girmeyi şimdiden planlamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad” dedi.

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