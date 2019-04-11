M.K. Perker 11 Nisan 2019

SON HABERLER
Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 13 bin 996 oy önde
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 13 bin 996.
Sudan’da ordu yönetime el koydu: El Beşir tutuklandı
Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı düzenlenen gösterilerde kan akmasının ardından ordu yönetime el koydu. El Beşir tutuklandı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Macron ‘Ermeni soykırımı’ kararını imzaladı
Fransa’nın 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanıp yayınlandı.
Büyükçekmece belediye başkanı: Çocuğa ‘Seçmen misin’ diye sordular
CHP’den tekrar Büyükçekmece belediye başkanı seçilen Hasan Aygün, ilçeye seçmen taşındığı gerekçesiyle yapılan polis soruşturmasını eleştirirken 10 yaşında bir çocuğa bile “Seçmen misin?” diye soru sorulduğunu açıkladı.