M.K. Perker 11 Mayıs 2020

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50 gün sonra ‘güneş’i gördüler
21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündeki büyükler, 49 gün sonra gün ışığını gördü. Dışarı çıkmaktan hepsi memnundu ama kendilerine getirilen kısıtlama konusunda ikiye ayrılmışlardı. Bazıları, kısıtlamanın ağır hatta ceza gibi olduğunu söylerken ikinci gruptakiler, “Allah devletten razı olsun, çok doğru yaptılar bizim iyiliğimiz için gerekliydi” görüşündeydi.
50 baroya göre yönetim seçiminde değişiklik ‘FETÖ projesi’
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu 50 baro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemesi sonrası ortak bir açıklama yayınlayarak söz konusu değişikliğin bir ‘FETÖ projesi’ olduğunu savundu.