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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 11 Mart 2020

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Spor bakanından ‘corona’ açıklaması: Seyircisiz maç oynanması söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası görülmesinin ardından, liglerin ertelenmesi ve maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin soruların geldiğini ancak şu an itibariyle böyle bir planların olmadığını söyledi – pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş maçının seyircisiz oynanacağı iddia edilmişti.

Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.

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