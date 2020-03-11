M.K. Perker 11 Mart 2020

SON HABERLER
Spor bakanından ‘corona’ açıklaması: Seyircisiz maç oynanması söz konusu değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası görülmesinin ardından, liglerin ertelenmesi ve maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin soruların geldiğini ancak şu an itibariyle böyle bir planların olmadığını söyledi – pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş maçının seyircisiz oynanacağı iddia edilmişti.
Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında
Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.
Erdoğan: ‘Corona’ görülen vatandaşımızın durumu iyi, ailesi izleniyor
Erdoğan, ‘ateşkes sonrasında ufak tefek ihlallerin olduğunu, rejim ateşkese uymazsa, verilen sözler tutulmazsa bir öncekinden daha ağır karşılık verileceğinin’ de altını çizdi.
Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.
Halk sağlığı uzmanı: ‘Corona’ sigara içenleri daha çok etkiliyor
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz, corona virüsünün sigara içenleri daha fazla etkilediğini söyledi.