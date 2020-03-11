M.K. Perker 11 Mart 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası görülmesinin ardından, liglerin ertelenmesi ve maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin soruların geldiğini ancak şu an itibariyle böyle bir planların olmadığını söyledi – pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş maçının seyircisiz oynanacağı iddia edilmişti.