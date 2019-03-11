M.K. Perker 11 Mart 2019

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Guardian’dan Erdoğan portresi: Reformistten ‘yeni sultan’a
Saygın İngiliz gazetesi Guardian’da yer alan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir reformcudan otoriter bir figüre dönüştüğü savunuldu.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘ezana ıslık’ yorumu: Tahriklere kapılmayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart akşamı kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiği iddiasına ilişkin ‘tahriklere kapılmayacaklarını’ söyledi.
Trabzon’da nesli tükenen vaşak silahla öldürüldü
Trabzon’un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki avlanması yasak vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.
‘Kürdistan’ diyaloğu: CHP Edremit adayı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP Balıkesir’in Edremit ilçesindeki başkan adayı Selman Hasan Arslan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Belçika dergisinin yorumu: Temyiz mahkemesi ‘PKK terör örgütü değil’ dedi
Belçika’nın en çok okunan haftalık politika dergilerinden Knack, Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin PKK terör örgütünün liderleriyle ilgili kararını “PKK bir terör örgütü değildir: Brüksel’deki temyiz mahkemesi bugün buna karar verdi” diye yorumladı.