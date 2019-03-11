M.K. Perker 11 Mart 2019

Belçika’nın en çok okunan haftalık politika dergilerinden Knack, Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin PKK terör örgütünün liderleriyle ilgili kararını “PKK bir terör örgütü değildir: Brüksel’deki temyiz mahkemesi bugün buna karar verdi” diye yorumladı.