Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 11 Kasım 2020

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Erdoğan: Yeni seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler” dedi.

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