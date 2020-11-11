M.K Perker 11 Kasım 2020

Covid-19 salgını bitirme potansiyeli olan aşının arkasında Türkiye kökenli Alman çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci hafta başından beri dünyanın gündeminde. Son günlerde spot ışıkları üzerinde olsa da Şahin ve eşi Türeci Almanya’da yıllardır başarılı çalışmalar yürütüyor.