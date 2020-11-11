M.K Perker 11 Kasım 2020

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Türkiye, Rusya’nın ‘corona’ aşısını üretmek istiyor
Rusya Sağlık Bakanlığı, iki ülkenin sağlık bakanları arasındaki telefon görüşmesinin ardından Türkiye’nin Rusya’nın ilk corona virüsü aşısı olan Sputnik V’i üretmekle ilgilendiğini söyledi.
‘Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor’ diyen TTB’den ışık eylemi çağrısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) salgına karşı etkili bir mücadele yürütülemediğini belirterek eylemlilik planına bugün itibariyle başladıklarını duyurdu.
TTB yetkilisi: Tepe noktası geçildi; sağlık sistemi yanıt veremez hale gelebilir
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eylül ayının son haftasından bu yana Türkiye en kötü döneminde, nisandaki tepe noktayı geçmiş olabiliriz” dedi.
Erdoğan: Yeni seferberlik başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler” dedi.
BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat
Covid-19 salgını bitirme potansiyeli olan aşının arkasında Türkiye kökenli Alman çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci hafta başından beri dünyanın gündeminde. Son günlerde spot ışıkları üzerinde olsa da Şahin ve eşi Türeci Almanya’da yıllardır başarılı çalışmalar yürütüyor.