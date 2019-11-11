M. K. Perker 11 Kasım 2019

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Çanakkale’de beş dakika erken başlayan 10 Kasım törenine soruşturma
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni olması gerekenden beş dakika önce başlayınca vatandaşlar organizasyonu düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi, kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
İmamoğlu: Atatürk’ü anlamak ve anlatmak memlekete hizmet etmekten geçer
Ekrem İmamoğlu, sekiz yıldır devam ettirdiği 10 Kasım anma programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olarak da sürdürdü. Bezmialem Valide Sultan Cami’deki mevlid programına ve Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ndeki lokma ikramına katılan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde anarak “Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım” dedi.
Kulis: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na ‘Twitter mesajına gerek yoktu’ demiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’a yönelik eleştirileri için “Twitter mesajına gerek yoktu” dediği öne sürüldü.
İhracatçılara yeşil pasaportta limit yarıya indirildi
İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolardan, 500 bin dolara düşürüldü.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın ABD ziyaretinden hiçbir şey çıkmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapacağı Washington ziyaretinden ‘hiçbir şeyin çıkmayacağını’ söyledi.