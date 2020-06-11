M.K. Perker 11 Haziran 2020

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‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 7.5 milyonu aştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Ekonomistler: İşsizlik verisi tanımı gereği ‘corona’ etkisini yansıtamıyor
İşsizlik oranının mart döneminde bir önceki yıla göre 0.9 puan azalışla yüzde 13.2 açıklanmasının ardından, ekonomistler verinin tanımı gereği corona virüsü etkisini yansıtmadığına dikkat çekti.
Maskenin işe yaradığı araştırmayla kanıtlandı: Çoğunluk rutin kullanmalı
Britanya’da yapılan bir araştırmayla nüfusun genelinde maske kullanımının, Covid-19’un yayılımını kontrol edilebilir seviyeye indirmekte etkili olduğu kanıtlandı.
İstanbul’da iki bekçi açığa alındı
İstanbul’da bir yabancıya tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yapmakla suçlanan iki bekçi açığa alındı.