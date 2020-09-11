M.K Perker 11 Eylül 2020

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Macron: AB-Türkiye geriliminin tırmanmasını istemiyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruşu olması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.
Valiler uyardı: Kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 vakalarının 1700’lere dayanması sonrasında, ‘resmi ağızlardan’ kurallara uymayanlara daha ağır yaptırım ve cezalar uygulanacağına dair açıklamalar geldi. Bursa ve Karaman Valilerinin açıklamalarına bakılırsa bundan böyle kuralları hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.
16 yılın en düşüğü: ‘Merkez’in rezervi 18.6 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi.
Ayvalık’ın yeni sanat mekanı, Tuğberk Selçuk sergisiyle kapılarını açıyor
İlçe merkezinde yer alan ve eskiden sabun ve yağ fabrikası olarak kullanılmış bir mekân finansçı ve koleksiyoner Murat Çetintürk tarafından 2019 yılında satın alınarak bir sanatçı konuk evine dönüştürüldü.
Kılıçdaroğlu: Zor işleri başarırsak iktidar olabiliriz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, “Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz” dedi.