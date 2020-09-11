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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 11 Eylül 2020

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Valiler uyardı: Kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 vakalarının 1700’lere dayanması sonrasında, ‘resmi ağızlardan’ kurallara uymayanlara daha ağır yaptırım ve cezalar uygulanacağına dair açıklamalar geldi. Bursa ve Karaman Valilerinin açıklamalarına bakılırsa bundan böyle kuralları hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Kılıçdaroğlu: Zor işleri başarırsak iktidar olabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, “Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz” dedi.

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