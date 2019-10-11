M. K. Perker 11 Ekim 2019

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Barış Pınarı | Erdoğan: ‘Durduracaksanız durdurun’ dedik ama durdurmadınız
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
ABD’de Trump’ın partisinden vekiller de ‘yaptırım’ teklifi hazırlıyor
ABD Temsilciler Meclisi’nde 29 Cumhuriyetçi milletvekili, Suriye’ye yönelik harekattan dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanması için karar teklifi hazırlanacağını duyurdu.
Ne izlesek: Altı film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
RTÜK’ten medyaya ‘Barış Pınarı Harekatı’na ‘hassasiyet’ uyarısı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Barış Pınarı Harekatı boyunca ‘hassas’ davranılarak ‘motivasyon bozucu’ ve ‘toplumu infiale sürükleyecek’ yayın ve haberlerin yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Fransa IŞİD’le mücadele koalisyonunu acil toplantıya çağırdı
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves-Le Drian, IŞİD’le mücadele için kurulan koalisyonu Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri harekatı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.