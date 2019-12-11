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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 11 Aralık 2019

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Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak

TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.

Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri tamamlandı

Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanırken, bankanın yüzde 58.51’lik hissesi Hazine’ye devredildi.

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