M. K. Perker 11 Aralık 2019

SON HABERLER
Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak
TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.
BM raporu: Aramco’ya saldırıdaki silahların İran menşeli olduğu tespit edilemedi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol şirketinin tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının İran menşeli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.
Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri tamamlandı
Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanırken, bankanın yüzde 58.51’lik hissesi Hazine’ye devredildi.
İmamoğlu, Bloomberg’ün ‘en başarılı 50’ listesine girdi: Erdoğan’a meydan okuyor
Uluslararası haber ajansı Bloomberg, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 2019 yılının en başarılı 50 kişisinden biri olarak seçti.
DSİ’den ‘Dipsiz Göl önlemi’: Su kaynaklarıyla ilgili işlemlerde görüş alınacak
Artık su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görüşüne başvurulacak. DSİ’nin görüşü alınmamış suların kullanılması halinde gerekli tedbirler yine DSİ tarafından alınacak.