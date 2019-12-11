M. K. Perker 11 Aralık 2019

TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.