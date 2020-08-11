M.K Perker 11 Ağustos 2020

SON HABERLER
Oruç Reis’in faaliyet sahasını gösteren harita paylaşıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.
‘Corona’ tedbirleri eylülde tekrar uygulanabilir
Yeniden artan ‘corona’ vakalarının önüne geçmek için nisanda alınan önlemlerin benzeri, eylülün ikinci yarısından itibaren yine uygulanabilir.
Tarım Bakanlığı raporu: Kuraklık artacak, planlar bu çerçevede yapılmalı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek, kuraklık şiddetinde artış olacak.
‘Adrese teslim’ ilan: ‘İHA pilotu sertifikası’ şartıyla aranan büro personeli bulundu!
Trabzon Üniversitesi’nin büro personeli ilanında dikkat çeken spesifik özelliklerin arandığı ve bu özellikleri karşılayan tek bir adayın bulunarak işe alındığı ortaya çıktı.
‘Örtülü faiz artışı’ devam ediyor: Piyasa halen endişeli
Merkez Bankası (MB) likidite sıkılaştırmasını kuvvetlendirerek ‘örtülü faiz artışı’na yönelik bir adım daha attı.