M.K. Perker 10 Temmuz 2020

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UNESCO: Ayasofya’da dünya mirası değerleri tehlikeye sokulmamalı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya’nın resmi statüsü ile ilgili bir değişikliğin kendisine bildirilmesi gerektiğini ve böyle bir durumda Dünya Mirası Komitesi’nin bu değişikliği gözden geçirmesi gerekebileceğini söyledi.
Atık suda ‘corona’ analizinin ilk sonuçları: En yüksek Konya’da
Türkiye’de corona virüsünün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Buna göre atık suda virüsün en yoğun olarak gözlemlendiği il Konya. İkinci sırada ise İstanbul var.
Uzman: Geriye kalan fişekler pimi çekilmiş bomba gibiydi, en az 15 gün soğutulmalıydı
Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, patlayıcıların imha edilmesi için 15 gün boyunca soğutma işleminden geçirilmesi gerektiğini belirterek ihmal yapıldığını iddia etti.
TÜİK verisi: İstihdam oranı ve işgücüne katılımda sert düşüş; işsizlik yatay
İşsiz sayısı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 seviyesinde kaydedildi.
Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 19’a yükseldi
Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 19’a yükseldi.