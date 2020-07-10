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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 10 Temmuz 2020

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UNESCO: Ayasofya’da dünya mirası değerleri tehlikeye sokulmamalı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya’nın resmi statüsü ile ilgili bir değişikliğin kendisine bildirilmesi gerektiğini ve böyle bir durumda Dünya Mirası Komitesi’nin bu değişikliği gözden geçirmesi gerekebileceğini söyledi.

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