M. K. Perker 10 Temmuz 2019

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ODTÜ’de ağaç kesilen alan havadan görüntülendi
Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için dün kesilen kavak ağaçlarının bulunduğu alan, havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmasının yapıldığı görüldü.
Erdoğan: ‘Merkez’in tamamen revize edilmesi lazım, Çetinkaya çekilmez olmuştu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) başkanının bundan önceki kararları nedeniyle ‘ağır bedeller’ ödediklerini, merkez bankası tamamen revize edilemediği takdirde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını söyledi.
Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten dönüşünde, uçakta, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e kırgın olup olmadığına dair bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?” dedi.
Türkiye’nin Kıbrıs sondajına bir kınama da ABD’den: Bu faaliyetlere son verilmeli
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarını durdurması için çağrıda bulundu.
Fatma Çavuş göreve!
Neden kadınlar vatan hizmetinden muaf tutuluyor ve TSK’da hak ettikleri konuma gelemiyor? Kendileri mi istemiyor, yoksa yönetimde söz sahibi erkekler böyle mi uygun görmüş?