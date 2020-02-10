M. K. Perker 10 Şubat 2020

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İşsiz ordusuna bir yılda 327 bin kişi katıldı, işsizlik oranı yüzde 13.3
Türkiye genelinde 15 yaş ve üstündeki grupta işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artışla yüzde 13.3’e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4 oldu.
Bakanlığa bağlı TCDD’den Marmaray’a yüzde 35 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon Merkezi’nin (UKOME) İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yaptığı yüzde 35’lik zammı, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD de Marmaray için uygulamaya koydu.
Doğuş yapılandırdığı borçlarında faizleri düşürmek için görüşüyor
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, grubun 12 banka ile geçen sene tamamladığı 2.3 milyar avro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini söyledi.
Ceren Özdemir’in katili hala indirim peşinde: İstinafa gitsem faydası olur mu?
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç bu kez kendisini yakalayan polisleri yaraladığı için hakim karşısına çıktı. Arduç duruşmada Özdemir cinayeti için aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasını gündeme getirdi.
Aralıkta 19 milyar liralık teşvik belgesi verildi, Kalyon Enerji 4.5 milyar lira aldı
Aralık ayında 788 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19.1 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın da ortaklarından olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna da 4.46 milyar lira teşvik verildi.