M.K. Perker 10 Nisan 2019

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Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?
Gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Paul McNamara, Twitter hesabından “Lirada işlem artıyor. Albayrak ağzını mı açtı yine?” yazdı.
Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı
Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.
Erdoğan: ‘FETÖ’yü hala temizleyemediğimizi düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemediğimizi düşünüyorum” dedi.
Analistler: Albayrak’ın mesajları birbiriyle çelişiyor, detay yok
Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘yapısal reform’ paketini bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirtti.
‘Sıla’ya darp’ davası: Kural’dan ‘Özel hastane raporu araştırılsın’ talebi
Oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları, şarkıcı Sıla’nın özel bir hastaneden aldığı darp raporunun araştırılmasını istedi.