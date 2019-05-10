M.K. Perker 10 Mayıs 2019

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MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 16-17’si tercih değiştiriyor, çoğu AKP’li
Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart’ta İstanbul’da oy kullanan yüzde 16-17’sinin parti tercihini yeni seçimde değiştireceğini ve bunun büyük bölümünün AKP seçmeni olduğunu söyledi.
‘Merkez’in hamleleri doların ateşini düşürmüyor: Kur tekrar 6.13’ün üzerinde
Merkez Bankası’nın 1 haftalık repo ihalesi açmayarak örtülü şekilde faizleri 24.0’ten 25.50’ye yükseltmesinin ardından, gece saatlerinde 6.05 düzeyine kadar gerileyen dolar/TL tekrar yükseldi ve 11:00 itibariyle 6.13 liranın üzerinde işlem görüyor.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
CHP’nin iletişimcisi uyardı: Bu iş beyaz Türk ‘event’i olarak görülürse yandık
CHP’nin yerel seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki Ateş İlyas Başsoy, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi muhalefette yükselen ‘abartılı şenlik havası’nın bitirilmesi gerektiğini dile getirirken, “Bu iş neşeli beyaz Türkler ‘event’i gibi görünürse yandık” dedi.
Reuters duyurdu: Kamu bankaları geceyarısı 1 milyar dolar satmış
Reuters’a bilgi veren kaynaklar başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve geceyarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satıldığını söyledi.