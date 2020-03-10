M.K. Perker 10 Mart 2020

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Federasyon: Bakanın ‘Aile hekimine gidin’ çağrısı ‘corona’ riskini artırıyor, tanı kiti yok
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin elinde yeni tip corona virüsünü tespit edecek tanı kiti bulunmadığını söyledi.
İtalya’da tüm ülkeye ‘corona’ karantinası
Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söyledi.
KKTC’de ilk ‘corona’ vakası: Okullar tatil edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ‘corona’ vakası tespit edildi.
Versace Türkiye’deki ‘taklitçi’sinden alacağı 9 milyon liranın peşine düştü
Lüks İtalyan markası Versace Türkiye’deki taklitçilerinin peşine düştü ve bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group’tan tazminat istedi. Versace davayı kazandıysa da 9 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemedi.
Krediye başvurandan ‘harcama belgesi’ istenecek; banka parayı işyerine aktaracak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerini dizginlemek amacıyla bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında. Banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine verecek.