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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 10 Mart 2020

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İtalya’da tüm ülkeye ‘corona’ karantinası

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söyledi.

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