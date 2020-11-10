M.K Perker 10 Kasım 2020

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AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti
Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran maddeler tekliften çıkarılıyor
AKP, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ‘kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspına’ yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ‘esnek çalışma’ teklifini geri çekiyor.
Sekiz yıl önce yanan odayı ‘delil’ amaçlı kilitli tutan ailenin davası reddedildi
Burdur’un Bucak ilçesinde yeni alınmış televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı sekiz yıldır ‘delil’ saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi.
Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim
Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.