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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 10 Kasım 2020

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AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...