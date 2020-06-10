M.K. Perker 10 Haziran 2020

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‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 114 bin 189’a ulaştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İşgücüne katılım yüzde 50’nin altına düştü; işsizlik oranı yüzde 0.9 azaldı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu.
81 ilde antikor testi başlıyor: 153 bin haneden birer kişi seçilecek
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüse karşı antikor testlerinin pazartesiden itibaren 81 ilde yapılmaya başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Antikor bize hastalık geçirip geçirmediğini gösterecek, bize hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak” dedi.
‘2009’daki teklif araştırılsın’ sözlerine suç duyurusu: Başbuğ ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, altı AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ifadeye çağırdı.