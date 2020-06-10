M.K. Perker 10 Haziran 2020

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu.