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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 10 Haziran 2020

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81 ilde antikor testi başlıyor: 153 bin haneden birer kişi seçilecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüse karşı antikor testlerinin pazartesiden itibaren 81 ilde yapılmaya başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Antikor bize hastalık geçirip geçirmediğini gösterecek, bize hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak” dedi.

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