M. K. Perker 10 Haziran 2019

SON HABERLER
Beyoğlu’nda balkon çöktü: Üçü çocuk beş kişi yaralandı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa mahallesindeki üç katlı bir binada bulunan bir evin balkonunun çökmesi sonucunda üçü çocuk beş kişi yaralandı.
Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen vatandaş: Pontus ifadesine tepki gösterdim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” dediği için hakkında soruşturma açılan vatandaş, “Bakan, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim” dedi.
Rumlar, Fatih sondaj gemisi mürettebatı için tutuklama kararı çıkardı
Kıbrıs Cumhuriyeti, ada çevresinde doğalgaz arama çalışması yapan Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Dokuz deniz kaplumbağasının ölüm nedeni insan kaynaklı
Antalya’nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2,5 ayda dokuz caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettikleri poşetleri yutarak öldüğü belirlendi.
Atış serbest: İBB’den 7.3 milyon liraya okçuluk müzesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Okçuluk Müzesi için 7.3 milyon lira harcayacak. İBB’nin, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da kamuoyunda tartışma yaratmıştı