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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 10 Haziran 2019

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Dokuz deniz kaplumbağasının ölüm nedeni insan kaynaklı

Antalya’nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2,5 ayda dokuz caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettikleri poşetleri yutarak öldüğü belirlendi.

Atış serbest: İBB’den 7.3 milyon liraya okçuluk müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Okçuluk Müzesi için 7.3 milyon lira harcayacak. İBB’nin, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da kamuoyunda tartışma yaratmıştı

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