M. K. Perker 10 Ekim 2019

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90 bin camide Fetih Suresi okundu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı şekilde tamamlanması için 81 ildeki 90 bin camide sabah namazının öncesinde Fetih Suresi okundu.
ABD’li senatörler Türkiye’ye ‘ağır yaptırım’ uygulanması için taslak hazırladı
ABD’de bazı Kongre üyeleri Suriye’ye askeri harekat başlatmasının ardından Türkiye’ye karşı ‘çok ağır’ yaptırımlar uygulanmasını istiyor.
10 Ekim: Adalet de barış da çok uzakta
On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.
Dolar, ABD’nin yaptırım açıklamalarıyla dört ayın en yüksek gün içi seviyesinde
Suriye’nin kuzeydoğusuna harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan bölgesel endişeler ve ABD’nin yaptırımı olasılığını da içeren açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Kaz Dağları’ndaki ‘Su ve Vicdan Mitingi’ ertelendi
Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Su ve Vicdan Mitingi’, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle ertelendi.