M. K. Perker 10 Aralık 2019

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TFF, ‘can yakacak cezalar’dan çark etti: Kulüplerin harcama limiti artırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonunda kulüpler için ‘kabul edilebilir sapma tutarı’nı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardı.
‘Olmamışlığın’ çektirdiği çile ve yaşattığı mahcubiyet
‘Olmaya’ hevessizlerin, ‘olmak’ için gerekli emeği harcamaya niyet etmeyenlerin, yaşanan değişimi anlamayanların, dünyayı kendinden ibaret sayanların; ait olduğu muhitin yeni insanını da anlamaktan aciz hırsına, öfkesine, kurnazlık gösterilerine tanıklık ediyoruz.
TÜSİAD’ın çeviri krizi: ‘İngilizce konuşun’ denen eski Alman lider kürsüden indi
TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği konferansa davet edilen eski Almanya cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.
HDP’li Oluç ‘ÖSO maaşları’nı Meclis’e taşıdı: Ödeniyorsa hangi bütçeden?
HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Türkiye’nin eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) üyelerine maaş ödediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
AİHM’den Osman Kavala kararı: Derhal serbest bırakılmalı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı işadamı Osman Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.