M. K. Perker 10 Aralık 2019

‘Olmaya’ hevessizlerin, ‘olmak’ için gerekli emeği harcamaya niyet etmeyenlerin, yaşanan değişimi anlamayanların, dünyayı kendinden ibaret sayanların; ait olduğu muhitin yeni insanını da anlamaktan aciz hırsına, öfkesine, kurnazlık gösterilerine tanıklık ediyoruz.