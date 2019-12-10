Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 10 Aralık 2019

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‘Olmamışlığın’ çektirdiği çile ve yaşattığı mahcubiyet

‘Olmaya’ hevessizlerin, ‘olmak’ için gerekli emeği harcamaya niyet etmeyenlerin, yaşanan değişimi anlamayanların, dünyayı kendinden ibaret sayanların; ait olduğu muhitin yeni insanını da anlamaktan aciz hırsına, öfkesine, kurnazlık gösterilerine tanıklık ediyoruz.

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