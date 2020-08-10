M.K Perker 10 Ağustos 2020

SON HABERLER
Kanal İstanbul’da mevzuat: Şirkete vergi muafiyeti; orman vasfı kaldırılacak
Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ortak mevzuat çalışması tamamlandı.
Limiti aşmak için ‘arkadan dolanan’ kulüplere iki ayaklı denetim
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2020-2021 sezonu için belirlediği harcama limitlerini aşmak için kulüplerin izlediği bazı yöntemlerin mercek altına alındığı belirtildi.
Bilirkişi: Okul için bağışlanan arazi Medipol’e otopark yapılmış
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir vatandaşın okul yapılması şartıyla bağışladığı arazinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin otoparkı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak
Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacağını duyurdu.
BDDK’dan ‘normalleşme’ adımı: Aktif rasyosu düşürüldü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosunu 1 Ağustos’tan itibaren mevduat bankaları için yüzde 100’den yüzde 95’e düşürürken formülün hesaplanmasında da bazı değişikliklere gidildi.