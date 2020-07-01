M.K. Perker 1 Temmuz 2020

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9 soruda ‘çoklu baro’ teklifi
Teklife ilişkin dokuz soru ve yanıtları.
Dışişleri’nden AB’ye ‘seyahat kısıtlaması’ çıkışı: ‘Corona’da başarımızı dikkate alın
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye’nin bulunmamasından hayal kırıklığı duyulduğunu, bu durumun düzeltilmesini beklediklerini bildirdi.
ABD, ‘corona’da işe yaradığı bilinen iki ilaçtan birinin tamamını satın aldı
ABD Covid-19 tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanan iki ilaçtan biri olan remdesivirin neredeyse tamamını satın aldı. ABD’nin 500 bin doz satın alması dünyanın geri kalanında yaşayanların ilacı bulmakta sorun yaşayacağı anlamına geliyor.
Soylu, ‘öğrencilere gözaltında işkence’ iddiasını, ‘gözaltı uzatıldı’ diye yanıtladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da gözaltı sırasında öğrencilerin işkence gördüğü iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına yönelik soru önergesine, ‘şahısların gözaltı süreleri uzatılmıştır’ yanıtını verdi.
Eski eşini bıçakladı, iki ayda serbest kaldı: ‘Emine Bulut gibi olmak istemiyorum’
Adana’da boşandığı Lütfiye Emre’yi dokuz yerinden bıçaklayan Ufuk S., iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum” diyen Lütfiye Emre, “Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum” sözleriyle tahliye kararına tepki gösterdi.