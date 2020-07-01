M.K. Perker 1 Temmuz 2020

Adana’da boşandığı Lütfiye Emre’yi dokuz yerinden bıçaklayan Ufuk S., iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum” diyen Lütfiye Emre, “Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum” sözleriyle tahliye kararına tepki gösterdi.