M. K. Perker 1 Temmuz 2019

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KKTC’ye Suriye’den ateşlenen Rus füzesi düşmüş
KKTC sınırları içinde yer alan Taşkent yakınlarına bugün erken saatlerde füze olduğundan şüphelenilen ancak ne olduğu henüz belirlenemeyen bir cisim düştü.
Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.
İTO: İstanbul’da haziran ayında gıda fiyatları yüzde 2.93 düştü
İstanbul’da haziranda perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar ise yüzde 2.09 azaldı.
Libya’da alıkonulan altı Türk serbest bırakıldı
NTV’nin Dışişleri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.
2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi ‘kale kondu’lara teslim
Sinop Kalesi, Türkiye’deki çok sayıda tarihi yapı gibi ‘konut işgali’ altında. Turizmciler ve çevreciler tarihi binaya, üzerinde ve çevresindeki beton yapılaşma kaldırılarak sahip çıkılmasını istiyor.