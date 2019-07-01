Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 1 Temmuz 2019

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Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

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