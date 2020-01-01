M. K. Perker 1 Ocak 2020

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Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.
Valiye göre Salda Gölü’nde yapılanlar ‘çevre operasyonu’ymuş
Burdur Valisi Hasan Şıldak, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını savunarak, “Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu” dedi.
2020 başlarken…
Umutlu günlerin başlangıcı olsun 2020, Uzay’a gidememiş olsak da, iki karış toprağımız üstünde huzurla yaşayabileceğimiz.
Trump’tan İran’a tehdit: Bize yapılacak bir saldırıdan sizi sorumlu tutacağım
ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını kaydederek bunun bir ‘uyarı değil tehdit olduğunu’ söyledi.
Baca filtresi takmayan altı termik santral mühürlendi
Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Manisa ve Zonguldak’taki toplam altı termik santral, verilen sürede baca filtresi takmadığı gerekçesiyle mühürlendi.